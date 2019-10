LE ASPETTATIVE

ALTRE GARE, III GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Punta la prima vittoria in campionato la Spes Poggio Fidoni che ospita al PalaSpes la Vigor Perconti (ore 18, arbitri Donnini di Ostia Lido e Serra di Tivoli). I ragazzi di Fratoni cercano il riscatto davanti i propri tifosi dopo il ko casalingo della prima giornata e dopo essere stati raggiunti sul finale nella trasferta romana contro il Torrino. Non sarà facile portare a casa i tre punti per la Vigor Perconti é una formazione esperta che viene da una vittoria rotonda contro il Cortina. Servirà intensità ed equilibrio limitando al massimo le disattenzioni per portare a casa il bottino pieno.«Vogliamo iniziare a raccogliere i frutti di quello che creiamo - dice il tecnico della Spes Poggio Fidoni Simone Fratoni - le prestazioni ci sono state in entrambe le prime due gare, dobbiamo solo limitare al massimo gli errori che soprattutto nella trasferta contro il Torrino hanno compromesso la vittoria. Vogliamo la spinta dei nostri tifosi che aspettiamo numerosi al palazzetto».Aranova - Real Fabrica di RomaCasal Torraccia - Atletico Grande imperoCortina Sporting- Virtus FeniceReal Fiumicino - TorrinoVirtus Palombara- Atletico 2000Eur Massimo - Valerano FutsalEur Massimo 6Virtus Palombara, Torrino, Real Fabrica, Vigor Perconti 4Real Fiumicino, Grande Impero, Vallerano Futsal, Atletico 2000 3Aranova 2Spes Poggio Fidoni, Virtus Fenice 1Casal Torraccia, Cortina Sporting Club 0