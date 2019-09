ALTRE GARE, II GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cerca il riscatto la Spes Poggio Fidoni nella seconda giornata del campionato di C1. I reatini saranno impegnati sul campo del Torrino (domani alle 15, arbitri Scacco di Roma 2 e Doncu di Ostia lido). Dopo la sconfitta alla prima casalinga i ragazzi di Fratoni vogliono i tre punti. Per questa sfida non sarà a disposizione Paulucci, squalificato nell’ultimo match.«Ottima settimana di lavoro da parte dei ragazzi - evidenzia il tecnico della Spes, Simone Fratoni - Sarà importante ripartire dalla reazione avuta negli ultimi 10 minuti della partita di sabato scorso per andarci a riprendere i 3 punti persi sabato scorso in casa».Atletico 2000-Casal TorracciaEur Massimo - Real FiumicinoReal Fabrica di Roma - Virtus PalombaraVallerano - Atletico Grande ImperoVigor Perconti - CortinaVirtus Fenice - AranovaVirtus Palombara, Torrino, Real Fiumicino, Atletico Grande Impero, Real Fabrica di Roma, Eur Massimo 3Aranova, Vigor Perconti 1Casal Torraccia, Spes Poggio Fidoni, Atletico 2000, Cortina Sporting, Valerano, Virtus Fenice 0