ALTRI RISULTATI, I GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Spes Poggio Fidoni cade nella prima giornata del campionato di C1. I reatini ospitavano al PalaSpes l’EurMassimo. Alla fine ad imporsi sono stai i romani per 4-3: i gialloverdi pagano un approccio in cui sono andati sotto per 3-0 nonostante le molte occasioni create con il portiere ospite sugli scudi. Nonostante il passivo importante i ragazzi allenati da Fratoni riescono a rimettere in piedi la partita grazie alle reti di capitan Donati e Chiavolini portandosi sul 3-2. L’Eur Massimo peró riesce ad allungare sul 4-2 prima della rete di Renzi che fissa il punteggio sul 4-3. Nel prossimo turno i gialloverdi saranno impegnati sul campo del Torrino.«Sono dispiaciuto per il risultato ma soprattutto per i ragazzi - sottolinea il tecnico della Spes Poggio Fidoni Simone Fratoni - Perché a mio avviso per la reazione che hanno avuto e per quello che si è visto in campo meritavano qualcosa di più. Però il verdetto del campo va sempre accettato, ora testa alla prossima contro il Torrino per andarci a riprendere i punti persi in casa».Aranova - Vigor Perconti 2-2Atletico Grande Impero - Atletico 2000 3-1Casal Torraccia- Real Fabrica di Roma 7-8Cortina - Torrino 2-5Real Fiumicino - Valerano Futsal 3-0Virtus Palombara - Virtus Fenice 7-0Virtus Palombara, Torrino, Real Fiumicino, Atletico Grande Impero, Real Fabrica di Roma, Eur Massimo 3Aranova, Vigor Perconti 1Casal Torraccia, Spes Poggio Fidoni, Atletico 2000, Cortina Sporting, Valerano, Virtus Fenice 0