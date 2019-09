ALTRE GARE, I GIORNATA

RIETI - La Spes Poggio Fidoni è pronta per il debutto: oggi, sabato 21 settembre, al PalaSpes arriva l'Eur Massimo (ore 18, arbitri Audoly di Aprilia e Manganiello di Aprilia). Il team reatino dopo i playoff dello scorso anno vuole confermarsi ad alti livelli puntando anche nella stagione 2019/20 alla post season. La squadra allenata dal neo tecnico Simone Fratoni, che esordisce in C1 da allenatore, può contare su uno zoccolo duro di giocatori esperti e su acquisti giovani che già nel precampionato hanno dimostrato di poter dire la loro. Tutti a disposizione per mister Fratoni ad eccezione di Mattia Graziani che dovrà scontare una giornata di squalifica accumulata la scorsa stagione.«Finalmente dopo un duro mese di lavoro e di amichevoli si inizia a fare sul serio – dice il tecnico della Spes Poggio Fidoni – ci sono i tre punti in palio. E' un campionato molto equilibrato e molto bello da giocare in cui ci saranno 5-6 squadre che diranno la loro per la vittoria finale e tra questi metto l'Eur Massimo. Li affronteremo nel nostro fortino, i ragazzi hanno fatto un ottimo mese di preparazione, mi fido ciecamente di loro e sono sicuro che risponderanno subito al meglio. Aspetto i tifosi numerosi al palazzetto».Aranova- Vigor PercontiAtletico Grande Impero - Atletico 2000Casal Torraccia - Real Fabrica di RomaCortina - TorrinoReal Fiumicino- ValeranoVirtus Palombara - Virtus Fenice