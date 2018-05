RIETI - Tre sport, tre team Special Olympics, tre tempi di gioco per vivere ogni momento... SportivaMente. Domenica 20 maggio dalle 10 alle 16 il palasport di Santa Rufina di Cittaducale ospiterà la prima edizione di un evento che festeggia, contemporaneamente, lo sport unificato e la settimana europea del calcio Special Olympics. Accanto al calcio a 5, disciplina che vede Rieti ai vertici nazionali, il basket e le bocce (nel pomeriggio) saranno le discipline su cui si confronteranno il Real Rieti Special, la Polisportiva Nuova Era Latina ed il Team Special Olympics Spoleto. La formula di tutti gli incontri prevede in ogni gara un terzo tempo per mischiare le squadre e giocare con nuovi compagni.



L'ingresso alla manifestazione, organizzata dal Comune di Cittaducale in collaborazione col team provinciale di Special Olympics, è gratuito e vedrà la partecipazione della squadra femminile di calcio a 5 della Pro Calcio Cittaducale e della scuola di danze caraibiche Dance Style di Elisa Felli.





Gioved├Č 17 Maggio 2018



