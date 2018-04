di ​Di Daniela Melone

RIETI - Commozione e grandi emozioni nella piscina di Campoloniano, sede dei Giochi regionali di nuoto, che oggi e domani vedono in città 240 atleti, provenienti dal Lazio, ma anche da Abruzzo e Umbria.«Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze». E’ emozionata l’atleta reatina Donatella Mancini, mentre recita il giuramento degli atleti Special Olympics. Il ricordo di Stefania Cardenia, direttore regionale di Special Olympics Team Lazio, è per Matteo e Gianluca, due atleti recentemente scomparsi. «Lassù – dice – si staranno divertendo da pazzi, sono certa che ci sostengono e ci vogliono bene».Gli applausi sono anche per tutti i genitori e i tecnici che con entusiasmo e amore preparano gli atleti, per gli amici e per i volontari di Rieti e Palestrina.Il benvenuto ai presenti lo da Enrico Faraglia, direttore provinciale Special Olympics, con Morena De Marco, che gli ha passato il testimone.Per il Comune di Rieti presente il consigliere con delega allo sport Roberto Donati, che ha dato il via ai Giochi.«Special Olympics è entrato a far parte della grande famiglia del Coni – dice Luciano Pistolesi, delegato provinciale del Coni – Vogliamo aiutare le famiglie: quando sanno che dietro i loro ragazzi ci sono istruttori qualificati si sentono sicuri, perché lo sport è sempre un modo sano per vivere la vita».