di Daniela Melone

RIETI - E’ stata una settimana ricca di gare ed emozioni quella vissuta a Montecatini dai reatini che hanno preso parte ai Giochi nazionali Special Olympics.Protagonisti gli atleti della Polisportiva Noi con Voi e Real Rieti Special. Il bilancio positivo va ad arricchire il bagaglio di esperienze dei 16 iscritti, 11 nel calcio a cinque, 5 nel nuoto. Tante le soddisfazioni per la folta delegazione (oltre 30 persone) guidata dal direttore provinciale di Special Olympics Enrico Faraglia e da Morena De Marco e accompagnata dai tecnici Stefano Mariantoni e Valeria Palmieri.Affollatissime le cerimonie di apertura e chiusura, con oltre tremila atleti coinvolti e la partecipazione di tanti testimonial del mondo dello sport e dello spettacolo, appassionante la presentazione di tutta la squadra azzurra che nel 2019 sarà impegnata nella prossima edizione dei Giochi Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi.A livello tecnico, il Team reatino rileva la crescita delle prestazioni per molti nuotatori, capaci di limare secondi al personale, portandosi su livelli di gara più elevati e gareggiando, come vuole il giuramento, con tutte le proprie forze fino a ottenere la gloria della medaglia.Il torneo di calcio a 5, impostato su 5 livelli di calcio unificato e 2 livelli di tradizionale, ha visto il Real Rieti Special protagonista nel quarto raggruppamento unificato, con un percorso netto fino alla finale vinta 2-0 con il quintetto Tukiki di Milano, sbloccata da Daniele Organtini, protetta dalle parate del capitano Moreno Rinaldi e chiusa da Antonello Carnassale.Si chiude così in bellezza la stagione che festeggia i 10 anni di attività del team reatino e ora tutti in vacanza, per ricaricare le energie in vista di tanti nuovi impegni.Questi i nomi della delegazione reatina: nuoto (Polisportiva Noi con Voi)Francesca Ghirlanda (bronzo staffetta 4x25 metri stile libero, 5° posto 50 metri dorso, bronzo 25 metri stile libero), Veronica Lanciotti (bronzo staffetta 4x25 metri stile libero, 5° posto 25 metri stile libero, 6° posto 25 metri dorso), Massimo Rinaldi (bronzo staffetta 4x25 metri stile libero, argento 25 metri stile libero, argento 25 metri), Matteo Santucci (bronzo staffetta 4x25 stile libero, oro 50 rana, 4° posto 50 metri stile libero), Donatella Mancini (bronzo 10 metri assistiti).Calcio a 5: Oro al Real Rieti Special nel 4° livello. Michele Statuti, Christopher Ranaldi, Francesco Tulli, Damiano Petrilli, Gabriele Toscani, Daniele Organtini, Moreno Rinaldi, Antonello Carnassale, Giulio Angelucci, David Melchiorri, Leonardo Vellucci.