Special Olympics Team Rieti alla Fiera mondiale del peperoncino: un forte messaggio inclusivo

Lunedì 6 Settembre 2021, 18:22

RIETI - Un forte messaggio inclusivo è stato lanciato in questi giorni dal team provinciale di Special Olympics a Rieti Cuore Piccante, X Fiera Mondiale campionaria del Peperoncino. L'evento ha rappresentato un’occasione importante per i tanti team che nel nostro territorio fanno sport inclusivo, grazie all’invito del presidente del comitato organizzatore della Fiera, Livio Rositani, subito accolto dal direttore di Special Olympics Team Rieti, Morena De Marco.

Quattro giorni densi di incontri e di opportunità per una cinquantina di Atleti con e senza disabilità intellettiva, impegnati in dimostrazioni, esercitazioni, camminate legate al progetto #walkingtogether di Sport e Salute, oltre a mini partite nello spazio riservato di largo Alfani, dov’era collocato lo stand che ha distribuito maglie e palloni per una raccolta fondi che sosterrà i vari team nella prossima stagione sportiva.

Il gran finale della manifestazione ha visto la presenza del direttore regionale del team Lazio Stefania Cardenia per la premiazione dei calciatori reatini della Polisportiva Cantalice FD 18 che hanno partecipato ai recenti Smart Games 2.1, giochi ideati per dare la possibilità agli Atleti di tutta Italia e in tutte le discipline di competere in una grande rassegna attraverso dei video con esercizi ideati dallo staff nazionale.

«Sono state giornate intense - spiega Morena De Marco - che ci hanno permesso di cementare i rapporti tra i vari team: quelli storici come l’Atletica Sport Terapia presieduta da Adriana Catini, a quelli appena formati. Tutti insieme stiamo dando un’offerta molto ricca per la nostra provincia: oltre alla regina degli sport praticata sia da Sportinsieme Fara Sabina sia dall’Atletica Sport Terapia a Rieti, si può scegliere tra il basket (Fortitudo) e il tennis (Sportfriends), le bocce (Atletica Sport Terapia e Sportinsieme Fara Sabina), l’equitazione (Sportinsieme), il calcio (FD18 Special) il nuoto e gli sport invernali (Polisportiva Noi con Voi). Un grazie a tutti i familiari, ai volontari e ai tecnici che hanno in questi giorni dato l’opportunità di vivere la fiera del peperoncino in modo attivo e stimolante a tanti Atleti, ma anche a chi ha scelto di sostenere il nostro movimento con una donazione. Ringraziamo su tutti Livio Rositani per lo spazio che ha riservato a Special Olympics nel programma di una manifestazione così prestigiosa, augurandoci di continuare a collaborare anche in futuro».

Ieri le autorità locali, regionali e nazionali hanno applaudito i magnifici dieci che si sono ben comportati nell’inedita rassegna sportiva. La squadra guidata da Stefano Mariantoni era composta da Christopher Ranaldi, Giulio Angelucci, Francesco Tulli, Matteo Chiaretti, David Melchiorri, Vasco Pitotti, Michele Oddi, Daniele Paolucci, il partner Leonardo Vellucci e l’inossidabile Moreno Rinaldi, che alla soglia dei suoi 50 anni ha ricevuto anche la convocazione per i prossimi Giochi Mondiali Invernali di Kazan, in Russia, nella disciplina dello sci di fondo (rassegna che si terrà nel gennaio 2023 per via del rinvio legato al Covid).

Erano presenti l’onorevole Paolo Trancassini deputato del territorio alla Camera dei Deputati; Senatore Luca De Carlo , Onorevole Chiara Colosimo Consigliere Regionale e membro della Commissione Sanità e Servizi Sociali; Claudia Chiarinelli delegata alle pari opportunità della Provincia di Rieti e Daniele Sinibaldi vicesindaco del Comune di Rieti. Un messaggio di vicinanza e di condoglianze è stato espresso da tutti all’assessore ai Servizi Sociali del comune di Rieti Giovanna Palomba, per il grave lutto familiare che le ha impedito di partecipare.