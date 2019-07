© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il reatino David Melchiorri alla conquista del cammino di Santiago. Quella di David è una bella storia, una storia che nasce dall'incontro con il team Special Olympics di Rieti. Oltre ad essere un atleta della squadra di calcio a 5, che gioca sotto i colori del Real Rieti, David ha rappresentato l’Italia al Global Youth Summit di Abu Dhabi durante gli ultimi Giochi Mondiali di Special Olympics. Ora per lui una nuova esperienza, che non riguarda direttamente lo Special, ma un gruppo di reatini che hanno deciso di intraprendere una parte del cammino di Santiago, in Spagna.David però lo ha voluto percorrere con la maglia di Special Olympics addosso, qualcosa da portare con fierezza: «Per me è un onore arrivare nella cattedrale di Santiago con la maglia di Special Olympics. Camminare per decine e decine di chilometri ogni giorno è stato un po’ meno pesante perché volevo mandare a tutti un messaggio di speranza e possibilità. Arrivare a Santiago mi fa sentire importante, come il primo uomo sulla luna. Lo sport inclusivo mi ha aiutato a credere in me per arrivare in questo posto così sacro».Un messaggio di speranza per lui e per tutti gli atleti con disabilità intellettive, un messaggio che David ha raccolto e che ora porta con orgoglio in giro per il mondo.