© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ogni sport vale. E non solo a carnevale. Festeggeranno con questo spirito, gli Atleti Special Olympics di due team reatini (la Polisportiva Noi con Voi e il Real Rieti Special), i loro familiari e tantissimi fan del movimento culturale che fa dello sport uno strumento di crescita globale della persona.Sarà una serata di beneficenza, quella dell’ultimo sabato di carnevale, a cui la città sta rispondendo con calore. È ancora possibile prenotare per partecipare alla cena e alla festa che seguirà nel locale del Dancing La Pergola di Contigliano, in via della Repubblica 96, basta chiamare i numeri 329.8150194 o 329.3157777. Il costo della cena, con servizio al tavolo, è di 15 euro, riduzioni e gratuità per i più piccoli. Il ricavato dell’evento andrà a sostenere le spese dei due team in occasione delle manifestazioni regionali o nazionali a cui parteciperanno.La festa permetterà di tributare un applauso all’Atleta reatino David Melchiorri che dal 13 al 19 marzo sarà ad Abu Dhabi a rappresentare l’Italia come giovane leader al Global Youth Leadership Summit, in cui si confronterà con tante delegazioni di tutto il mondo per promuovere l’inclusione tra i giovani attraverso l’uso dei social media e dei cellulari, in vista dell’esperienza sul campo dei Play the Games di Atletica Special Olympics che lo stadio Raul Guidobaldi ospiterà il 24, 25 e 26 maggio.