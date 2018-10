© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Università di Firenze apre le porte a Stefano Pozzovivo. Decine di studenti della Facoltà di Giurisprudenza, lo scorso mercoledì, hanno assistito a “Public Speaking e Diritto”, incontro formativo di cui il noto speaker reatino è stato protagonista. Nessuno meglio di Pozzovivo poteva porre l’accento sull’importanza e le difficoltà del saper parlare in pubblico, per i giovani universitari e non solo: «Quando parliamo di public speaking pensiamo sempre a situazioni in cui la platea è numerosa, ma in realtà spesso è difficile parlare anche davanti a tre persone – spiega Pozzovivo – Ci sono tanti fattori da considerare, fra questi l’emotività».Un incontro reso possibile dall’organizzazione studentesca “Csx – Firenze”, che ha così offerto a decine di ragazzi la possibilità di saperne di più sul public speaking all’interno del mondo giuridico, relazionale ed editoriale. Interessante anche la parentesi dedicata ai grandi cambiamenti dei mezzi comunicativi con lo sviluppo di internet: «La tecnologia ha aggiunto velocità – sottolinea – Ma ha anche diminuito la capacità di ognuno di saper argomentare ed esporre i propri pensieri in modi diversi da una tastiera su una chat, piuttosto che in un post».Un’esperienza sicuramente positiva per tutti i partecipanti, ora più consapevoli che mai dell’importanza del public speaking perché, come lo stesso Pozzovivo afferma: «Siamo quello che diciamo, ma anche come lo diciamo».