RIETI - Spazio Popolare ricorda le vittime dell’Olocausto con due interessanti Cineforum. In occasione della Giornata della memoria, l’associazione reatina proietterà, nella sede in via della Verdura 36, “Il Pianista” di Roman Polansky e “Train De Vie” di Mihăileanu.Due proiezioni che trattano in maniera diversa la tragedia della Shoah. L’opera di Polansky, che sarà proiettata domani (venerdì 25 gennaio) alle 21.30 e in replica domenica 27 alle 17.30, esamina l’Olocausto con gli occhi di Wladyslaw, talentuoso pianista ebreo che subisce le ingiustizie dell’antisemitismo, riuscendo poi a sopravvivere e a tornare a suonare il piano, pur rimanendo segnato a vita dalle esperienze legate alla guerra e alla prigionia. Il film, vincitore della Plama D’Oro al Festival Di Cannes nel 2002, è basato sull’esperienza di vita e sul romanzo autobiografico dello stesso Wladyslaw Szpilman.Meno drammatica è la trama di “Train De Vie”, in proiezione il 1° febbraio alle 21.30 e il 3 alle 17.30. Il film narra le vicende di un gruppo di ebrei che sfuggono ai nazisti architettando un finto treno di deportati. Diversi espedienti attendono la comitiva lungo la strada e non mancano siparietti ironici e divertenti, in contrasto con la triste realtà della Seconda Guerra Mondiale.Due appuntamenti interessanti, che vanno ad arricchire il già nutrito calendario di Cineforum offerti da Spazio Popolare, che attraverso il cinema fa luce su tematiche importanti e sempre attuali.