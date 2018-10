Ultimo aggiornamento: 10:56

RIETI - Spazio Popolare torna sul caso Cucchi. Bis per il cineforum dedicato al film “Sulla mia pelle” nella sede dell’associazione in via della Verdura 36, domenica (28 ottobre) dalle 17.30. Seconda occasione per riflettere su una delle pagine più intricate e buie della cronaca odierna e per guardare un film apprezzatissimo dalla critica e dal pubblico. La necessità di una nuova proiezione è senz’altro sintomo del grande interesse che anche i reatini dimostrano in merito alla tematica. Quella di somenica sarà inoltre un’altra possibilità di conoscere una pellicola capace di scuotere le coscienze in tutta Italia, grazie al binomio Cremonini-Borghi, senza nessuna intenzione di celebrare o santificare Cucchi.«Abbiamo deciso di cambiare giorno e orario per dare a tutti la possibilità di guardare un film imperdibile, che racconta una storia accaduta e che non dovrebbe più accadere – dichiarano gli esponenti di Spazio Popolare, concludendo – Dobbiamo conoscere, raccontare, riflettere. Domenica avremo modo di fare anche questo».