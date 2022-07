RIETI - Un uomo è rimasto ferito dopo una lite e un conseguente sparo con una "scacciacani".

La lite e la successiva aggressione è avvenuta alla stazione ferroviaria di Rieti, per cause da accertare. La lite è degenerata, c'è stato uno sparo con una "scacciacani" che ha colpito un uomo, rimasto ferito in modo lieve. L'aggressore è poi fuggito. Sul posto, polizia, carabinieri e i sanitari del 118.