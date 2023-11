Spaccio, furto aggravato e detenzione abusiva di armi: arrestati due fratelli

RIETI - A seguito di alcuni furti di gasolio avvenuti, nei giorni scorsi, a danno di vari mezzi da lavoro di proprietà di una nota azienda imprenditoriale avente sede in questa provincia, i Carabinieri della Stazione di Fara in Sabina hanno avviato un’attività di indagine che, in breve tempo, ha consentito di ricostruire i fatti ed addivenire ai presunti autori di tali reati.

In particolare, sono state eseguite alcune perquisizioni personali e domiciliari a carico di uno dei due che hanno consentito di rinvenire, oltre ad alcune taniche di gasolio, una ingente quantità di sostanza stupefacente nonché un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Gli accertamenti venivano poi estesi sul conto del fratello della persona perquisita, domiciliato a Roma, che veniva trovato in possesso di altro quantitativo di droga, di un ulteriore bilancino di precisione e di una pistola lanciarazzi che, all’arrivo dei militari, l’uomo portava addosso.

Per tali motivi, i due fratelli, quarantenni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato e, su disposizione delle Autorità Giudiziarie di Rieti e Roma, ricondotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.

Il giorno seguente, uno degli arrestati è stato condannato alla pena detentiva di anni uno a seguito di udienza celebratasi presso il Tribunale di Roma con rito abbreviato.

Per il secondo, invece, il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari ed eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.