In possesso di 22 dosi di eroina, arrestato giovane nigeriano in piazza San Francesco

RIETI - Nei giorni scorsi la Squadra Mobile della Questura di Rieti ha eseguito la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un giovane nigeriano. Lo scorso mese di dicembre, una pattuglia della Squadra Volante impegnata nei servizi di controllo del territorio, lo aveva arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente avendolo trovato in possesso di 22 dosi di eroina, mentre stazionava, con fare sospetto, nella centrale piazza San Francesco.

Dopo la convalida dell’arresto, il Gip del Tribunale di Rieti aveva disposto nei confronti del predetto l’obbligo di presentazione ma l’uomo, che si sarebbe dovuto presentare in Questura tre giorni a settimana, non ha mai ottemperato. Per tale motivo, su segnalazione della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, il Gip del Tribunale di Rieti ha disposto l’aggravamento della misura cautelare sostituendola con la custodia in carcere.