RIETI - Di nuovo allagato - e conseguentemente chiuso - il sottopasso di via Velinia.



La pioggia del mattino non dà tregua al sottovia che porta alla piana reatina, da domenica scorsa al centro delle polemiche e delle ironie social per i continui allagamenti e blocchi del traffico e dove, ieri mattina, è rimasto persino incastrato un camion, troppo alto rispetto al passaggio consentito. © RIPRODUZIONE RISERVATA