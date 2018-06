di Emanuele Laurenzi

RIETI - Sottopassi ferroviari per limitare i disagi dovuti al passaggio dei treni in città. Pedonali nella maggior parte dei casi, veicolari in almeno un punto. E’ la sintesi del piano che potrebbe cambiare il volto di Rieti e che sarebbe allo studio in Comune. Un’intuizione del consigliere comunale Moreno Imperatori che, coinvolgendo il sindaco Antonio Cicchetti, insieme all’assessore all’Urbanistica, Antonio Emili, sarebbe riuscito a portare il progetto al centro di una riunione che si dovrebbe tenere la...