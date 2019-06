RIETI - Lungo un tratto cittadino della Salaria è stato disposto il divieto di sosta in vista del concerto di questa sera in piazzale Millesimi. Posti anche i cartelli di rimozione, mentre le disposizioni sono state comunicate nella tarda mattinata di oggi.

Alcune auto in sosta sono state, di fatto, "recintate" con nastro apposto dalla Municipale. Le misure sono in vigore fino al termine dello spettacolo e dei relativi interventi.