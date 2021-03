Rieti, ai "Soliti Ignoti" su Rai 1 il reatino che costruisce alambicchi per distillazioni

RIETI - Direttamente da Poggio Bustone ai "Soliti ignoti" su Ra1, c'è il reatino Piersaturno Mostarda.

E' lui uno degli ignoti del programma televisivo condotto da Amadeus con un passaporto da 16mila euro e un mestiere da individuare per l'ospite Mara Maionchi, la nota discografica e talent scout italiana. La Maionchi non ha avuto dubbi indovinando il mestiere del reatino: produce alambicchi. Infatti Piersaturno realizza artigianalmente degli alambicchi in rame per distillazioni.

