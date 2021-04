Camilla Petrucci protagonista a “I soliti ignoti”: “Coltiva ulivi” e produce Olio Sabina Dop

RIETI - Un angelo che coltiva ulivi. E’ stata definita così la giovanissima Camilla Petrucci che ieri l’altro è stata tra i protagonisti come personaggio da associare ad un mestiere, nella popolarissima trasmissione di Rai Uno “I Soliti Ignoti” condotta da Amadeus.

L'Ignoto

Camilla era l’ignoto numero due da associare a “Coltiva ulivi” visto che lavora nell’azienda di famiglia, Petrucci, che produce olio da secoli con 8.500 piante da accudire su 70 ettari di terreno a Corese Terra nel comune di Fara in Sabina.

Il papà Stefano con l’azienda dove lavora anche la 23enne Camilla produce l’Olio Sabina Dop.

Per inciso, dopo gli indizi forniti al concorrente in gara, che doveva associarla ad un mestiere, c’è stato l’errore dal momento che Camilla è stata abbinata a “produce porte blindate”, anziché al suo reale lavoro nell’azienda di famiglia come coltivatrice di piante d’ulivo, come ha poi ricordato il conduttore Amadeus quando ne ha svelato identità e mestiere.

