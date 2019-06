RIETI - Il maxibruco e il treno fantasma, il tiro a barattoli e la pesca dei cigni, l’entusiasmante cinema in 5D e per i più coraggiosi anche il tagadà. Tante le attrazioni che hanno appassionato gli atleti con diverse abilità della Atletica Sport e Terapia che grazie alla sensibilità degli operatori e dei giostrai del Luna Park hanno potuto trascorrere un pomeriggio davvero speciale.



“Ogni anno organizziamo momenti come questo, ad ingresso gratuito – spiega il coordinatore del Luna Park Manuel Torboli – Questa volta è stato davvero speciale. I ragazzi hanno provato quasi tutti i giochi, tra i preferiti l’autoscontro. Grazie a Matteo Targusi che ci ha messo in contatto con l’associazione”.“È stato un pomeriggio fantastico – ha commentato Licia Alonzi, ideatrice della Atletica Sport e Terapia – Ringraziamo tutti per l’accoglienza. I ragazzi e le loro famiglie sono stati davvero felici di vivere questa esperienza gioiosa. Grazie anche alla nostra istruttrice Nicoletta Tartaro che ha promosso l’evento, all’insegna della solidarietà”.