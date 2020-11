“Rieti Solidale”, Palomba: «Ecco la rete di associazioni e servizi offerti in questo difficile momento storico»

RIETI - L’assessore ai Servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, ricorda che, grazie all’impegno e allo spirito solidale di aiuto di numerose realtà associazionistiche del territorio, nell’ambito del progetto denominato “Rieti Solidale” sono disponibili, in questo difficile momento storico, una serie di attività a supporto delle situazioni di fragilità.

INFORMAZIONI GENERALI SUI SERVIZI,

richieste di benefici, stato domande, scuola e servizi collegati, assistenza, attività educative ed attività a sostegno della genitorialità e della famiglia: Ufficio Servizi Sociali tel. 0746/28781-287301-489990

SOSTEGNO ALIMENTARE

- a nuclei in condizione di fragilità e di disagio:

"La Porta Sociale" del Comune di Rieti con le Associazioni: il Guazzabuglio emergenza e povertà (capofila), Croce Rossa Italiana, Mensa S. Chiara, Caritas, Volontariato Vincenziano, il Fosso di Helm, i Volontari del cuore, Un cuore per te, I Cavalieri di Malta: tel. 338/ 6382663 e 0746/28781-287301-489990

- servizio con consegna pasto caldo preconfezionato:

Mensa Santa Chiara, tel. 333/6593752, Via San Francesco 4/A (dal lunedì al sabato: solo cena. Domenica e festivi: solo pranzo)

- sostegno alimentare e di cura per bambini:

"Il carrello felice" progetto del servizio sociale: tel. 328/9478138

ANZIANI

-sostegno e ascolto telefonico:

Ass. AUSER "filo d'argento" tel 0746/271364

-sostegno alle famiglie con persone affette da Alzheimer:

Pronto Alzheimer: tel. 328/0616753 (amar@volontariato.lazio.it) urgenze dalle 09.00 alle 20.00, per info, consigli e indicazioni dalle 17,00 alle 20,00

ACQUISTO E CONSEGNA FARMACI, RITIRO E CONSEGNA SPESA

Croce Rossa Italiana "Il tempo della gentilezza": tel 0746/200700

FAMIGLIE E MINORI

- sostegno psicologico :tel. 0746 /287881 lunedì dalle 10,00 alle 13,00 e giovedì dalle 15,00 alle 18,00, tel. 0746/271264 martedì dalle 15,30 alle 17,30 e mercoledì dalle 08,30 alle 13,30 (Dr.ssa P. Ottaviano e Dr.ssa E. Imperatori - Psicologhe del servizio sociale)

- supporto pedagogico educativo ed attività ludico ricreative: 328/9478138 e 328/6857788( Dr.ssa S. Colasanti e Dr.ssa A. Colaiuda)

-supporto psicologico a pazienti oncologici e familiari :

Ass. ALCLI Giorgio e Silvia: tel. 392/9420658

-sostegno alle giovani mamme nell'allattamento :

Ass. Alma Mater : tel. 348/4782898

-sostegno ai compiti per minori in età scolare:

Centro Antiviolenza "Angelita": tel. 349/2883788

-Contrasto alla violenza intrafamiliare:

Centro Antiviolenza "Il Nido di Ana" :tel. 0746/280512

Centro Antiviolenza "Angelita" :tel. 349/2883788

ANIMALI DOMESTICI E NON

- Aiuto per fornire alimentazione agli animali, domestici e non, in situazioni di bisogno:

Centro Antiviolenza "Angelita" :tel. 349/2883788

" Tesori a quattro zampe": redazione@tesoriaquattrozampe.it

«Nel rispetto della finalità istituzionale dell’assessorato, volta alla promozione del volontariato – conclude l’assessore Giovanna Palomba - auspico l’ampliamento della rete accogliendo ogni realtà associativa che vorrà farne parte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA