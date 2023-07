Soggiorni estivi naturalistici alla Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale

RIETI - Per la prima volta, dopo 118 anni dalla sua fondazione avvenuta nel 1905, presso lo storico istituto di formazione di Cittaducale prendono il via i soggiorni estivi naturalistici per i figli dei Carabinieri di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, in svolgimento nei mesi di luglio e agosto.

I giovani partecipanti sono ospitati dal Centro Addestramento di Cittaducale e le attività di educazione ambientale sono condotte dai militari dell'Ufficio Divulgazione Naturalistica, che da oltre 40 anni educa le nuove generazioni promuovendo i valori della natura (circa 5000 studenti coinvolti a livello nazionale nel trascorso anno scolastico).

Tutto il personale della Scuola ha accolto con entusiasmo l'iniziativa partecipando alle attività che sono state ideate e realizzate tenendo conto della bellezza e ricchezza del territorio reatino.

Tra le tematiche affrontate ci sono l'importanza del bosco e la biocomplessità, il ciclo dell'acqua, l'avifauna acquatica, la vegetazione ripariale, le specie di fauna e flora autoctone e la tutela del paesaggio.

Sono stati inoltre avviati laboratori artistici innovativi per la realizzazione del progetto "Erbario in ceramica".

Non mancano momenti di gioco, svago e relax curati dagli educatori della Cooperativa Kamaleonte, esperti nella gestione delle dinamiche di gruppo attraverso attività educative esperienzali all’aria aperta ed eco-sportive con lo scopo di favorire il benessere individuale e di gruppo in un'aula privilegiata qual è la "natura", nel rispetto dell'ambiente e delle diversità.

Il programma è stato attuato anche grazie alla collaborazione di altri enti (Acea, Riserva naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile) che hanno fornito con favore il loro contributo all'iniziativa.