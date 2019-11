RIETI - Carburante in arrivo nel "serbatoio" del Rieti. Sarà Andrea Schenone e le sue 42 pompe di benzina a garantire stabilità e soprattutto liquidità al nuovo corso amarantoceleste. Insieme a lui altri due imprenditori legati a Soviero, sempre più "uomo di campo".



In corso anche un "terremoto" societario: cadono le prime teste.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA SABATO 2 NOVEMBRE



Ultimo aggiornamento: 21:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA