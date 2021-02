Angelucci: «Dipendenza dai social, chiedo il pronto soccorso psicologico per i ragazzi»

RIETI - «Aumentano i casi di violenza fra giovanissimi della nostra Città. Lo stress da isolamento, la dipendenza dai social, sono solo alcune delle cause di questi preoccupanti gesti. La Politica non può rimanere inerme, chiederò alle Istituzioni preposte, di attivare un "pronto soccorso psicologico h24" che possa essere una prima risposta a questo complicatissimo momento storico. Dietro la violenza c'è sempre fragilità, sta a noi rafforzare le spalle dei nostri giovani e trasformarli in cittadini consapevoli», così la nota del consigliere provinciale Alessio Angelucci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA