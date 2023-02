Rieti, soccorso un escursionista e intervento per auto in difficoltà per ghiaccio dai vigili del fuoco

RIETI - I vigili del fuoco della sede centrale di Rieti sono intervenuti, nella giornata odierna, in due distinti e complessi interventi di soccorso a persona: uno all'interno di un territorio a confine tra il Comune di Scoppito (L'Aquila) e Fiamignano, l'altro in località "Madonna del Melito" in agro nel Comune di Borgorose. La prima operazione d'intervento ha riguardato il soccorso di un escursionista vittima di un improvviso malore e impossibilitato a proseguire il percorso con il proprio gruppo. Essendo il sentiero montano non idoneo all'atterraggio dell'eliambulanza e al verricellamento dell'infortunato, l'escursionista è stato prima raggiunto a piedi - grazie a sistemi di georeferenziazione Tas (topografia applicata al soccorso) - e, successivamente, è stato stabilizzato e recuperato per poi essere trasportato a valle in luogo sicuro, al centro di una radura, con l'impiego di una barella di emergenza per soccorso su neve. Qui è stato quindi preso in carico dall'eliambulanza 118 della Regione Abruzzo. Presente anche personale del Soccorso alpino della Guardia di finanza.

Nella tarda mattinata invece, un'altra squadra della Sede centrale di Rieti, ha operato un intervento di soccorso e recupero di tre autovetture i cui conducenti, a causa di neve e ghiaccio, si erano ritrovati con i veicoli in panne dopo essersi inoltrati in un bosco in località Madonna del Melito, attraversando un terreno scosceso e sconnesso. Una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno messo in atto un sistema di trazionamento con funi in acciaio e corde recuperando i tre mezzi a bordo dei quali viaggiavano altrettante famiglie.