Ultimo aggiornamento: 10:13

RIETI - Brutta avventura con lieto fine per un cercatore di funghi soccorso da una squadra di vigili del fuoco di Rieti nel comprensorio montano di Monte San Giovanni in Sabina. L'uomo, un ternano, si era messo in cammino al mattino alla ricerca di funghi con partenza dalla zona Piediserre-Cerchiara. Una lunga camminata durata ore tra sentieri e boschi fino a raggiungere i versanti collinari opposti rispetto a quelli da dove era partito così da perdere l'orientamento e smarrire la via del ritorno.L'escursionista, allarmato anche dal sopraggiungere dell'oscurità, è comunque riuscito ad allertare i soccorsi segnalando le coordinate della sua posizione tramite il proprio telefono cellulare, rimanendo poi in attesa dei soccorritori in una radura in località Matricetta. E' stato così raggiunto dai pompieri che, a bordo di un mezzo fuoristrada, lo hanno ricondotto a valle in buone condizioni fisiche anche se provato a causa della disavventura.