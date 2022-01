Rieti, soccorso per un escursionista in difficoltà al Terminillo

RIETI - Da quanto appreso da fonti del posto è in corso sul monte Terminillo-Micigliano il soccorso e il recupero di un escursionista. L'uomo, di cui non si conoscono le generalità, sarebbe in condizioni di difficoltà a seguito di una caduta all'interno di un sito vallivo non lontano dal rifugio Angelo Sebastiani che si trova a quota 1820 metri e da dove si snodano numerosi sentieri e tracciati per l'escursionismo e il trekking montano. Sul posto forze dell'ordine, 118, soccorso alpino e vigili del fuoco. Seguono aggiornamenti.