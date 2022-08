Rieti, rimane sospeso tra i rami: parapendista soccorso dai vigili del fuoco

RIETI - Recuperato e soccorso dai vigili del fuoco della sede centrale di Rieti un parapendista ferito e rimasto pericolosamente sospeso da terra con la vela impigliata tra la vegetazione. Allertati da un altro sportivo che era in sua compagnia, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Colle La Forca nei boschi dei monti Ceresa, tra Poggio Bustone e Cantalice. Qui, probabilmente a causa di una defezione nelle manovre di volo libero, il parapendista è finito tra le chiome e i rami della vegetazione sottostante l"area di sorvolo con l'ala del velivolo e i fasci funicolari rimasti impigliati lasciandolo così sospeso a diversi metri da terra. Una volta sul posto i vigili del fuoco, utilizzando tecniche e manovre di derivazione Saf, hanno raggiunto l'uomo che, una volta assicurato, è stato riportato a terra per poi essere affidato alle cure del personale sanitario del 118 essendo rimasto ferito ad una gamba. Sul posto anche il personale della locale polizia municipale.