Rieti, malore in casa mentre è sola: donna soccorsa dal 118

RIETI - Tempestivo soccorso da parte del 118 nella mattinata odierna nel quartiere di Città giardino a Rieti. Allarme scattato poco dopo le sette del mattino quando si è temuto il peggio per una donna residente in un edificio di via delle Magnolie a Rieti e sola in quel momento di necessità. La donna non ha improvvisamente più risposto facendo creare apprensione per le sue condizioni. Sul posto soccorritori e forze dell’ordine che, una volta dentro l’abitazione, hanno consegnato la donna alle cure del 118 i cui operatori sono immediatamente intervenuti per stabilizzarla e condurla presso il nosocomio reatino.