Lunedì 22 Maggio 2023, 00:10

RIETI - Un gesto nobile di un cittadino di Forano nella quindicesima edizione del Trofeo dei Falisci a Civita Castellana, nel Viterbese, corsa sulla distanza dei 10 chilometri. L’atleta di origine marocchina , residente a Forano , e tesserato per la Sabina Marathon, Yahya Buodouma , quando è arrivato a l traguardo , si è accorto che un compagno di squadra non era più alle sue spalle come credeva. Preoccupato dell’assenza, non ci ha pensato un attimo ed è tornato indietro di corsa per circa un chilometro , evitando tutti gli altri con molta attenzione. Ha trovato il suo compagno di squadra barcollante e in grossa difficoltà ed è stato a primo a soccorrerlo, poiché avrebbe fatto ancora solo qualche altro metro prima di crollare .



Il racconto. « Mi ha aiutato conoscere le regole del primo soccorso - racconta Buodouma - che ho acquisito in un corso: le ho messe subito in pratica e l’ho aiutato a riprendersi. Il mio è stato un primo intervento come prevede il protocollo, poi è arrivato subito un medico e un’ambulanza e lo hanno accompagnato all’ospedale » . Il medico della corsa , Alessandro Rossi , ha confermato la scena. « L’atleta ha accusato un malore improvviso ed è svenuto - afferma. - L o abbiamo subito stabilizzato. Il primo intervento del suo amico è stato provvidenziale, poiché messo in atto da una persona che ha ricevuto una formazione adeguata » . Lo stesso soccorritore , giunto quarto al traguardo e primo di categoria , ha rinunciato alla premiazione, è andato all’ospedale Andosilla per sincerarsi delle condizioni del compagno. « Ora sta bene - spiega - lo stanno sottoponendo agli esami. Ha un fisico forte, tornerà come prima » . Poi racconta un retroscena: « Avevo notato dopo qualche chilometro che non spingeva come a l solito, ma non immaginavo che poteva andare in crisi perché si allena con me con molta attenzione e determinazione sempre. Il mio gesto? L ’atletica leggera regala sempre emozioni, basta prenderle da verso giusto » .



Il ritratto. La storia di Yahya Buodouma, 54 anni, è da libro cuore. Da giovane ha fatto parte della N azionale marocchina di atletica leggera. Da 32 vive in Italia dove si è sposato , ha tre figli e a Forano lavora come muratore. Ha ripreso a correre nel 2011 ed è affezionato al Trofeo dei Falisci che ha vinto quattro volte, ma nel suo palmares ci sono anche altri successi. « A livello umano - indicano dalla società di Forano - è una persona eccezionale, umile e sempre pronta a sostenere e aiutare chi è in difficoltà ed è anche impegnato nel sociale. Tra le sue attività c’è quella di istruttore di atletica leggera. Ha formato un gruppo di oltre dieci ragazzi e li allena a titolo gratuito » .