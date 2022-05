Rieti, escursionista si perde in un bosco: soccorso dai vigili del fuoco

RIETI - La squadra di vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto - in un intervento congiunto di soccorso a persona condotto unitamente al supporto di unità operative del nucleo Saf (Speleo-alpino-fluviale) della sede centrale di Rieti - ha effettuato, questa mattina, il salvataggio di un escursionista nel territorio del Comune di Fara in Sabina. Perso l'orientamento, smarrito e impossibilitato a individuare la strada del ritorno, l'uomo si è ritrovato in difficoltà lungo il sentiero che da Fara in Sabina conduce al Monte degli Elci finendo all'interno di un'area montana semiboscata particolarmente impervia e caratterizzata da una vegetazione folta ed intricata di rovi e spini che, di fatto, ha impedito all'escursionista di proseguire il cammino, così da dover allertare i soccorsi. Una volta individuata la posizione, grazie anche al continuo coordinamento con la Sala operativa centrale, è stato subito raggiunto e soccorso per poi essere ricondotto al luogo di partenza dove è stato preso in carico dal personale medico del 118.