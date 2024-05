Domenica 12 Maggio 2024, 00:08

RIETI - I Vigili del Fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto Scalo e i Carabinieri della stazione di Configni in azione per prestare soccorso ad uno scalatore che stava eseguendo una salita sulla falesia attrezzata di Configni. Durante l’arrampicata su corda lo scalatore è scivolato restando attaccato sulle corde che lo tenevano in sicurezza con l’imbracatura ma picchiando sulla roccia provocandosi dei traumi alla gamba. Lo scalatore 54enne, non del posto, ha riportato la frattura di una caviglia. Riportato a terra e soccorso è stato poi stabilizzato e trasportato con un elicottero Pegaso del 118 in ospedale a Roma. Non è in pericolo di vita.

Sempre questa mattina un altro intervento dei Vigili del Fuoco di Rieti al Terminillo, nei pressi di Rifugio Rinaldi. Una escursionista è caduta riportando una frattura sempre ad una caviglia. Soccorsa da un elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago” arrivato da Ciampino la donna è stata stabilizzata e poi con l’ausilio del verricello caricata e trasportata presso l’ospedale De Lellis di Rieti. Anche in questo caso si tratta di una frattura e non è in pericolo di vita.