Rieti, cavallo bloccato nella fanghiglia salvato dai vigili del fuoco

RIETI - Nella mattinata odierna, poco dopo le 11.30, una squadra di vigili del fuoco del comando di Rieti è intervenuta nella frazione di Cenciara, nel territorio del Comune di Concerviano per il salvataggio e il recupero di un cavallo in una zona impervia.

L’animale – di proprietà di un residente del posto – nel tentativo di abbeverarsi in un pantano è improvvisamente scivolato rimanendo parzialmente sommerso nella fanghiglia. L’equino, all’arrivo dei soccorritori non presentava ferite o lesioni, ma era visibilmente stremato e fiaccato dai ripetuti tentativi messi in atto per cercare di venire fuori dal fango che lo avvolgeva e impediva. I vigili del fuoco reatini hanno così avviato le operazioni di soccorso con vestizione di autoprotezione in ambiente acquatico e con l’impiego di funi e ancoraggi. Importante l’ausilio del personale del Comune di Fassinoro che ha messo a disposizione un mezzo meccanico con il quale – dopo averlo assicurato e cinto con una rete da imbraco – il pesante animale è stato sollevato e tratto in salvo per poi essere restituito al legittimo proprietario.