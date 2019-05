RIETI - Scivola in un dirupo, soccorso da vigili del fuoco e 118.

I vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti nel pomeriggio di oggi a Poggio Nativo per il recupero di un uomo anziano che era caduto in un dirupo per cause da accertare.



I vigili del fuoco, attraverso le tecniche Speleo Alpino Fluviali, si sono calati in sicurezza e poi hanno riportato su strada l'uomo, affidandolo alle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto. Ultimo aggiornamento: 19:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA