Rieti, scout bloccati in un punto impervio: intervento notturno del Soccorso alpino

RIETI - Intervento del Soccorso alpino e speleologico, nella notte, per recuperare tre scout rimasti bloccati in un punto impervio. I tre, tutti del 2001, impegnati in un'escursione tra l'abitato di Sala e l'abitato di Casette, hanno perso il sentiero, rimanendo bloccati, anche a causa del buio, in un punto impervio non lontani dalla loro meta.

Altri due ragazzi, sempre dello stesso gruppo, andati alla ricerca dei tre compagni, si sono incamminati su un sentiero parallelo, che gli ha consentito di individuarli, ma non di aiutarli visto che di mezzo c’era un fosso. Sul posto, intorno alla mezzanotte, sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino e gli operatori dei Vigili del Fuoco che hanno raggiunto i tre scout. Il piccolo gruppo è stato dunque mezzo in sicurezza e riportato a valle. Successivamente sono stati rintracciati e riportati a valle anche gli altri due. Tutti i ragazzi non hanno avuto alcuna implicazione sanitaria.