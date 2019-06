RIETI - Donna scivola da un sentiero in un canalone, recuperata e salvata dal Soccorso Alpino di Rieti.



E' avvenuto nel pomeriggio di oggi. Una giovane escursionista romana è scivolata in un canalone del Terminillo mentre percorreva il sentiero. Ha chiamato il 112, che hanno allertato il Soccorso Alpino. La donna è stata individuata e soccorsa, quindi portata fino a Pian de Valli: per lei nessuna ferita di rilievo, ma tanta paura.