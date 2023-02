Rieti, famiglia si perde in montagna, soccorsa da vigili del fuoco e soccorso alpino

Sabato 25 Febbraio 2023, 12:34







RIETI - I vigili del fuoco della sede centrale di Rieti sono intervenuti, nella serata di ieri, a seguito di una richiesta di soccorso a persona in ambiente montano, poco oltre il Rifugio Castiglioni nel territorio del Comune di Cantalice unitamemte al personale del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e del Soccorso alpino della guardia di finanza. Una famiglia proveniente da Roma, seguendo indicazioni alternative fornite dal navigatore per raggiungere Campostella nel Leonessano, è rimasta bloccata con il proprio veicolo a causa della presenza di accumuli e stratificazioni di neve. Fondamentale la conoscenza del territorio da parte dei soccorritori che hanno raggiunto il luogo sulla scorta delle esigue indicazioni iniziali a causa della successiva interruzione delle comunicazioni telefoniche intercorse tra il richiedente e i vigili del fuoco. Raggiunto il luogo, utilizzando un sistema di trazionamento con funi in acciaio, i pompieri hanno movimentato il veicolo riuscendo a trainarlo in un sito idoneo dove poter riprendere la marcia. Tutte le persone sono state tratte in salvo e accompagnate in sicurezza a valle.