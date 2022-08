Rieti, famiglia di escursionisti perde il sentiero dopo un temporale: soccorsi e tratti in salvo

RIETI - La squadra dei vigili del fuoco della Sede centrale di Rieti è intervenuta con mezzi e unità di soccorso Saf nell'area delle Gole del Farfa, in agro nel territorio del Comune di Castelnuovo di Farfa per soccorrere una famiglia che, poco prima, aveva intrapreso un'escursione. Sorpresi da un violento temporale che ha impedito la visibilità e con l'avvicinarsi delle ore crepuscolari, hanno perso l'orientamento senza piu riuscire ad individuare il sentiero per il ritorno.

Grazie al supporto e al coordinamento con gli operatori della sala operativa centrale nonchè l'utilizzo di strumentazioni per il riferimento geografico, i vigili del fuoco hanno individuato e raggiunto i richiedenti ritrovati in località San Donato, bagnati e provati dalle ore trascorse nel bosco sotto il temporale. Dopo essere stati visitati dal personale sanitario del 118, sono stati poi accompagnati alla loro vettura. Sul posto anche una pattuglia dell'Arma dei carabinieri.del locale comando stazione.