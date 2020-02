RIETI - Donna scivola in un canalone sul Monte Gorzano, scattano i soccorsi.



L'incidente, purtroppo non il primo nelle ultime settimane nel Reatino, è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio.

Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Il tratto in cui avvengono i soccorsi è ghiacciato e l'intervento non è agevole. In volo l'elicottero Pegaso dell'elisoccorso. Ultimo aggiornamento: 18:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA