RIETI - Grande riscontro di partecipazione ieri presso la sede della Camera Di Commercio di Rieti per l'evento organizzato dal gruppo Provinciale dello Sna- Sindacato Nazionale Agenti. Quasi sessanta partecipanti tra Agenti assicurativi e loro collaboratori arrivati da tutto il Lazio, si sono ritrovati per discutere su tematiche importantissime per la categoria. Non solo dibattito e confronto, ma anche formazione di altissimo profilo sul tema del rapporto con il cliente e la sua tutela. Nel 2019 lo Sna festeggia i cento anni di attività, un traguardo fondamentale e testimonianza di grande solidità. Ad aprire la giornata, intorno alle 9, il saluto del padrone di casa, il presidente della Camera Di Commercio Vincenzo Regnini: "Il cambiamento è sfida, ho alle spalle trascorsi assicurativi e comprendo l'importanza di incontri come questo". Subito dopo è stato il turno del Presidente Provinciale Sna Francesco Aguzzi che ha dato il benvenuto a tutti i partecipanti. Formazione, come detto, con relatori di notevole rilevanza. Sul tema dell'IDD e del Pog è intervenuto il dott. Domenico Fumagalli, consulente Sna, mentre intorno alle 12.30 è stato il turno dell'avvocato Francesco Libutti, sul tema del Fondo Pensione Agenti. Anche il programma pomeridiano è stato fitto di impegni, con l'intervento del Delegato Regionale Sna Giuseppe Di Mauro e quello di una figura storica per tutto il sindacato, Mario Allegretti, presidente della sezione provinciale di Viterbo. Prima di chiudere la giornata seconda parte didattica ancora curata dal dottor Fumagalli fino alla chiusura della giornata, intorno alle 19.