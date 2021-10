Rieti Smart Village, il progetto del Comune protagonista al Forum Austriaco di Cultura

Giovedì 7 Ottobre 2021, 17:22

RIETI - Il Vicesindaco di Rieti e assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Daniele Sinibaldi, ha partecipato ieri al “Forum Austriaco di Cultura” che si è tenuto a Roma, nell’ambito della serie di eventi “Forum per il futuro”, invitato a presentare e discutere dell’iniziativa “Rieti Smart Village”.

«L’intuizione del Comune di Rieti sta riscuotendo ormai da mesi una visibilità inusuale per una Città come la nostra e un forte interesse da media e stakeholder internazionali – ha commentato il Vicesindaco Daniele Sinibaldi – Anche ieri gli importanti relatori del Forum di cultura austriaco hanno espresso forte apprezzamento per l’iniziativa, indicandola come una best practice da replicare ed implementare su aree simili a Rieti. Chiaramente, Rieti Smart Village è un progetto agli inizi che ha bisogno di essere promosso, sistemato, ampliato e che può diventare qualcosa di molto più strutturato e proficuo se anche le istituzioni superiori, a cominciare dalla Regione Lazio, decidessero di investirci e di promuoverlo. Per questo, anche in considerazione dell’interesse che continua a montare sul progetto, noi proseguiremo sulla strada tracciata auspicando però che una buona intuizione possa essere supportata e rafforzata da altri Enti con maggiore capacità di spesa e di promozione, anche e soprattutto sui mercati esteri».

Al Forum Austriaco di cultura hanno preso parte, tra gli altri, il Ministro Federale Austriaco dell’agricoltura e del turismo Robert Pichler, Dominik R. Heinrich del Programma Alimentare Mondiale e Natascha Unger di The Schwarzenegger Climate Initiative.