Coppa del mondo di skiroll: Amatrice, Terminillo e Rieti sono decisivi. Tutto pronto per la cerimonia d’apertura

RIETI - Con la cerimonia d’apertura, prevista domani, giovedì 8 settembre alle 17.30 ad Amatrice – Area del Gusto, parte ufficialmente l’avventura della Coppa del Mondo di Skiroll. Cento atleti da dieci nazioni si sfidano per portarsi a casa la Coppa di Cristallo. Italia, Ucraina, Lettonia, Norvegia, Svezia, Germania, Venezuela, Marocco, Taiwan, Estonia stanno raggiungendo Rieti per i primi allenamenti e poi le decisive gare in programma dal 9 all’11 settembre tra Amatrice, Terminillo e Rieti. Sono cento le persone al lavoro per la riuscita della manifestazione: sono tecnici e volontari (ci sono anche i ragazzi dell’istituto Jucci e della Studentesca) a supporto del Comitato Organizzatore.

Nella cerimonia d’apertura le nazioni sfileranno con le bandiere, dando così il via alle competizioni, decisive per l’assegnazione dei titoli. Nel corteo ci sarà anche la bandiera del Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo di Skiroll: a portarla saranno gli atleti di Special Olympics Rieti, a dimostrazione che lo sport è uno e di tutti. Spazio, poi, agli interventi delle autorità, che saluteranno la manifestazione internazionale. Giovedì 8 settembre alle 17.30 la stampa è invitata a partecipare alla Cerimonia d’Apertura per documentare un momento storico per il Reatino e per lo sport del territorio, oltre che nazionale e internazionale. Invito esteso ai cittadini e agli appassionati che vogliono seguire lo Skiroll a un così alto livello.

La tappa di Amatrice (9 settembre), Terminillo (10 settembre) e Rieti (11 settembre) è decisiva per l’assegnazione della Coppa del Mondo. La situazione in ottica classifica generale è più incerta che mai per quanto riguarda gli uomini: il norvegese Amund Korsaeth è al comando con 462 punti, solamente 19 in più di Matteo Tanel al secondo posto. Terza posizione del lettone Raimo Vigants (377), tallonato da Tommaso Dellagiacoma al quarto posto. Quinto il norvegese Patrick Kristoffersen, seguito da i tre azzurri Emanuele Becchis, Michael Galassi e Riccardo Lorenzo Masiero. Nel femminile è la svedese Linn Soemskar (460 punti) a guidare la classifica con al secondo posto Elisa Sordello (375 punti) e la lettone Kitija Auzina (303 punti).

Nella categoria juniores è l’azzurra Anna Maria Ghiddi la leader con 585 punti. Seconda la lettone Samanta Krampe (488), terza la kazaka Mariya Gerachshenko (366). Per la categoria maschile due svedesi al comando: Anton Grahn (500 punti) e Malte Jutterdal (416). Terzo posto per l’azzurro Aksel Artusi, all’inseguimento con 355 punti.

Il programma gare

Ven. 09/09/22 – Coppa del mondo seniores – 5 km TL maschile e femminile Amatrice (Ita) – ore 10.00

Ven. 09/09/22 – Coppa del Mondo juniores – 5 km TL maschile e femminile Amatrice (Ita) – ore 10.00

Sab. 10/09/22 – Coppa del Mondo seniores – Mass Start 14 km TC in salita maschile e femminile Terminillo (Ita) – ore 15.30 e 16.00

Sab. 10/09/22 – Coppa del Mondo juniores – Mass Start 14 km TC in salita maschile e femminile Terminillo (Ita) – ore 15.45 e 16.30

Dom. 11/09/22 – Coppa del Mondo juniores – Sprint 200 metri TL maschile e femminile Rieti (Ita) – ore 12.15

Dom. 11/09/22 – Coppa del Mondo seniores – Sprint 200 metri TL maschile e femminile Rieti (Ita) – ore 12.15