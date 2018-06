di Lorenzo Quirini

RIETI - Ancora una prestazione positiva per gli Skeens, che lo scorso sabato sera hanno aperto il weekend della “Provaccia”, attraendo una buona cornice di pubblico in riva al Velino, nei pressi del Ponte Romano. La band, in attività da meno di un anno, si è subito rivelata una piacevole novità per il panorama musicale reatino, anche grazie all’intraprendenza e alla giovane età dei 5 componenti, che va dai 18 ai 21 anni. Un gruppo che si basa sul mix dei diversi ambiti musicali da cui ogni membro proviene, dal folk al grunge, dall’hard rock alla classica. È proprio questo il concetto fondamentale degli Skeens, intrinseco anche nel loro stesso nome, che fa riferimento alla diverse “pelli” (dall’inglese “skins”) intese come identità musicali che si concentrano in un’unica espressione. Il risultato è un travolgente rock con influenze indie, che ha ispirato diversi pezzi inediti del gruppo sia in lingua inglese che in italiano. Ma ciò che rende apprezzatissimi i live degli Skeens non sono solo i lavori di loro produzione, ma anche le cover, mai banali, di artisti dal panorama pop internazionale, come gli Imagine Dragons, e da quello indipendente italiano come Calcutta e i Canova. Su questa direttiva si sono svolti tutti i concerti del quintetto, molto applaudito durante la Festa dello Studente e il Pranzo dei 100 Giorni. Aspettando la competizione fra rioni della Festa del Sole, gli Skeens hanno già in cantiere alcuni progetti molto ambiziosi, tra cui la pubblicazione del loro primo EP, prevista verso la fine dell’estate. “In futuro vogliamo scrivere molte più canzoni, fare tour in Italia e poi chissà, magari anche fuori” dichiarano i 5 ragazzi, fornendo l’ennesima conferma della loro intraprendenza. Non resta che augurare tutto il meglio a questo nuovo gruppo reatino, in attesa di altre occasioni per vederli all’opera sul palco.



Skeens: Samuele Leuratti (voce e chitarra), Luca Bonaventura (chitarra e cori), Salvatore Erario (batteria e cori), Andrea Marinelli (basso), David Mancini (tastiere).

Luned├Č 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA