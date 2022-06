Roberto Chiavolini è stato rieletto alla guida del Siulp di Rieti

RIETI - Nella cornice del Golf Club Centro Italia, all’interno della Club house, appositamente attrezzata per ospitare l’evento, si è celebrato questa mattina, 1° giugno, il 9° congresso provinciale del Sindacato di Polizia Siulp. Il segretario generale uscente Roberto Chiavolini, nella sua relazione introduttiva, si è soffermato sulla necessità di gestire al meglio le sempre più esigue forze di polizia messe a disposizione per la salvaguardia dei cittadini e per non far venir meno la percezione di sicurezza. Ha auspicato un cambio di marcia per restituire allo Stato alcune vie del centro cittadino in serio pericolo degrado a causa del proliferare delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti; ha infine ribadito l’urgenza dell’apertura di un commissariato di Polizia a Passo Corese.

Chiavolini, nella sua brillante ed a tratti emozionante relazione (ha ricordato il Sovrintendente Rolando Vartuli, presente la figlia Serena; e l’Ass.C. Davide Ferretti, presente il fratello Stefano, entrambi prematuramente scomparsi) ha focalizzato l’attenzione sulle zone terremotate e ricordato i tanti sacrifici svolti dal personale del Distaccamento di Polizia Stradale di Amatrice.

L’acceso, costruttivo dibattito che ne è seguito tra l’onorevole Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice ed il neo Questore di Rieti Mauro Fabozzi ha evidenziato la volontà, espressa con una promessa del questore di Rieti, non solo a non spegnere i riflettori sulle zone terremotate ma ad implementare i servizi su quel territorio per far sentire la vicinanza dello Stato a quelle popolazioni martoriate da tanta sofferenza.

Nel tardo pomeriggio, alla presenza del Segretario Nazionale Saturno Carbone e del segretario Regionale Nicola Conte, al termine dei lavori congressuali è stato rieletto alla guida del Siulp di Rieti Roberto Chiavolini.