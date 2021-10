Online il nuovo sito Aps: «Più moderno, funzionale e accessibile»

Martedì 12 Ottobre 2021, 17:40

RIETI - ​Nuovo look e nuove funzionalità per www.acquapubblicasabina.it, il sito web del gestore del Servizio Idrico Integrato di Ato3 Lazio Centrale Rieti, profondamente rinnovato dal punto di vista grafico e tecnologico per dare una risposta sempre più veloce ed efficace alle esigenze dell’utenza e dei fornitori.

Accessibile da qualsiasi piattaforma – dal pc allo smartphone al tablet - il nuovo sito web di Acqua Pubblica Sabina contiene tutte le informazioni utili sui servizi offerti ai clienti, la trasparenza, le comunicazioni aziendali, i rapporti con i fornitori e tutti i contatti per dialogare con l’Azienda.

Il restyling fortemente voluto da Aps è stato animato dalla volontà di semplificare l’esperienza dell’utente e di promuovere in primo piano le molte opportunità digitali e di contatto offerte alla clientela, a partire dallo Sportello Web, dalla App e dai Numeri verdi per il servizio clienti e la segnalazione dei guasti.

Ampio spazio anche alle segnalazioni real time sul servizio (interruzioni, lavorazioni, etc) e agli aggiornamenti circa gli interventi e gli investimenti condotti dal Gestore del Servizio Idrico Integrato sul territorio di pertinenza.

Un nuovo sito web più accessibile, più moderno e più funzionale per una Società, Acqua Pubblica Sabina, che si pone sempre più all’avanguardia sul territorio in termini di digitalizzazione, innovazione tecnologica e rapporto con gli utenti.