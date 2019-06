RIETI - Alla chiesa di San Domenico, la “Minervini-Sisti” premia i suoi alunni migliori dell’anno scolastico al termine. Il tempio domenicano reatino ha accolto le classi della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Minervini-Sisti nella mattinata dedicata alla premiazione delle eccellenze e delle vittorie collezionate a cavallo tra il 2018 e il 2019.



I RINGRAZIAMENTI

Una cerimonia per esprimere i complimenti agli alunni che si sono distinti con vittorie sportive, nelle classifiche dei concorsi, attraverso risultati delle certificazioni linguistiche e premiazioni in rassegne musicali: per loro, l’applauso e la consegna di un attestato di riconoscimento, alla presenza di compagni, insegnanti, familiari e degli ospiti intervenuti, salutati dalla dirigente scolastica Mara Galli.

A portare i loro complimenti agli studenti, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Giovanni Lorenzini e la coordinatrice dell’ufficio di Educazione Fisica Laura Spagnoli, il consigliere comunale con delega allo Sport Roberto Donati e il delegato provinciale del Coni Luciano Pistolesi, insieme ai rappresentanti di società e federazioni sportive che hanno visto i piccoli “sistini” con buoni piazzamenti: Alberto Milardi, presidente Fidal provinciale e direttore tecnico dell’Atletica Studentesca Andrea Milardi; Marco Di Lieto, tecnico della società Quattrostrade Volley; Erminio Gastaldi, presidente del Circolo Scacchistico Reatino e delegato provinciale della Federazione Scacchi; Giuseppe Maroni, responsabile del settore giovanile degli Arieti del rugby e Roberto Ciancarelli, delegato provinciale della Federazione Tennis.

I RISULTATI

Fra le vittorie sportive, quelle nello sci alpino, nuoto, tennis, rugby, basket, calcio a undici, pallavolo e gli scacchi, tradizionale vanto della Minervini-Sisti (con partecipazione anche alle nazionali a Policoro) e nelle competizioni di atletica leggera, oltre alla campestre del Trofeo Don Bosco che ha visto l’istituto piazzarsi al primo posto. Coppe e diplomi di merito per i campioni, e alla fine una premiazione speciale come “Atleta dell’Anno” ad Ernest Mulumba e Aurora Violini, distintisi in più occasioni grazie ai piazzamenti migliori.

A seguire, la presentazione dei video realizzati nell’ambito del progetto Cineforum, dove ogni anno i ragazzi di terza media sono chiamati a riflettere su un tema di interesse etico e sociale, partendo dalla visione di alcuni film per poi realizzare degli spot che pubblicizzino l’atteggiamento giusto, quest’anno individuato nel rispetto della donna contro discriminazioni e pregiudizi.

Riconoscimenti ai ragazzi vincitori in concorsi come quello promosso dall’Anmic “Una città per tutti” sulle barriere architettoniche, dove a caldeggiare la partecipazione insieme all’associazione mutilati e invalidi civili è stata la professoressa Rosssella Leoncini, per anni anima della Sisti, che ha visto salire sul podio ben due lavori. Poi, il primo posto per un altro “sistino” al concorso “Rieti città della giustizia” e l’attività – targata Alcli – legata al libro “In punta di piedi”, toccante storia di una mamma che ha affrontato la malattia e la perdita di un figlio.

Premi anche ai piccoli geni distintisi nei Giochi matematici e alle sezioni musicali, che hanno ottenuto il primo premio nel concorso musicale “Città di Penne” grazie alle esecuzioni dell’orchestra della “Sisti” - con il brano vincitore eseguito a San Domenico dal duo di pianoforte e flauto degli alunni Luigi Cricchi e Giovanni Forlani – e gli attestati consegnati agli alunni che hanno ottenuto le certificazioni linguistiche del Trinity (inglese) e del Dele (spagnolo).

