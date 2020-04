© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Su proposta dell'assessore alle attività produttive del Comune di Rieti, Daniele Sinibaldi, la Giunta Cicchetti, in relazione alla misura degli incentivi per l'adeguamento sismico facente parte del progetto periferie denominato “Rieti 2020”, ha approvato una delibera contenente le linee di indirizzo e lo schema di manifestazione d'interesse finalizzate a formare un elenco di soggetti interessati all'acquisto del credito d'imposta (Ecobonus e Sismabonus) generato da interventi di riqualificazione energetica e sismica nell'ambito dell'edilizia residenziale.Si ricorda, infatti, che i contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi (Sismabonus) e che, inoltre, per interventi di riqualificazione energetica e sismica sia di singoli immobili che di parti comuni di edifici condominiali, i contribuenti possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi o ad altri soggetti privati un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo.Visto che la normativa nazionale è intervenuta incentivando la formula della cessione del credito d’imposta a parziale sgravio dei costi sostenuti da singoli soggetti per attuare gli interventi e considerato che i contribuenti possono far ricorso ad operatori finanziari per l’accensione di finanziamenti e mutui per sostenerne le spese, il Comune ha deciso dunque di promuovere una manifestazione di interesse nei confronti di privati finalizzata a creare una rete di riferimento per la cessione del credito di imposta. Tutto ciò anche in supporto al bando di prossima emanazione del Comune di Rieti per l’erogazione di incentivi a fondo perduto per l’adeguamento ed il miglioramento sismico degli edifici residenziali“Anche con il progetto Rieti 2020 abbiamo voluto dare un contributo all'economia del territorio che, già prima dell'eccezionale crisi in corso, aveva bisogno di un rilancio – dichiara il Vicesindaco Daniele Sinibaldi – Attraverso questa delibera creiamo delle condizioni di supporto a quei privati che intendano investire in adeguamento sismico o efficientamento energetico, offrendo uno strumento che sarà a sostegno anche del bando con cui finanzieremo questo tipo di intervento, che pubblicheremo a breve”.