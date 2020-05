© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Siringhe utilizzate per drogarsi e poi abbandonate per strada sotto gli occhi di tutti a Vazia. In molti, da chi stava praticando sport o semplicemente portando a spasso il proprio cane, ha preferito fare dietrofront. Crocevia dell'indecenza l'incrocio tra via Malfatti e via Maestri del lavoro, all'altezza del cavalcavia a Vazia.Ieri mattina, 6 maggio, sotto la luce del sole, ben otto siringhe erano sull'asfalto abbandonate a bordo strada rappresentando un rischio per la sicurezza e per l'igiene pubblica oltre a suscitare la rabbia dei residenti della zona per la sconsideratezza e l’inciviltà del gesto.Un episodio che - considerato il numero di siringhe rinvenuto - fa inevitabilmente sorgere anche diversi spunti di riflessione alla luce delle restrizioni sulla mobilità per contenimento della curva del contagio e i divieti di assembramento. Le siringhe potrebbero essere state utilizzate sul posto o gettate lì per disfarsene.